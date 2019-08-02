الصين تتعهد بتدابير مضادة ضد واشنطن بعد تصعيد الحرب التجارية

مباشر: قال وزير الخارجية الصيني إن الولايات المتحدة عليها أن تتخلى عن أوهامها وتتحمل بعض المسئولية وتعود إلى الطريق الصحيح في حل الحرب التجارية بينهم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن بكين ستتخذ تدابير مضادة حال عزم واشنطن تطبيق مزيد من القيود على السلع الصينية، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءً من الشهر المقبل، مشيراً إلى أن تلك التعريفات منفصلة عن التي الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمائة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وذكر ترامب: في الآونة الأخيرة وافقت الصين على شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة، لكنها لم تفعل ذلك، بالإضافة إلى تعهد الرئيس شي جين بينج إنه سيوقف بيع "فنتانيل" للولايات المتحدة وهذا لم يحدث أبداً.

وشددت هويا شيونج على أنه بالرغم أن الصين لا ترغب في حرب تجارية مع الولايات المتحدة إلا أنها لا تخشى أن يتقاتلا.