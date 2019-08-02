بالفيديو... كلام زعيم لبناني يفتعل مشكلة في برنامج سياسي

وقال جعجع "أنا زرت الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا وكلّ اجتماع كان ينتهي بـ"قوم بوس تيريز"، على أساس أن نتفاهم مع جبران باسيل".

"تيريز" التي كان يقصد بها الوزير باسيل، دفعت بمناصري التيار إلى الانسحاب من الحلقة، كرد فعل على كلام جعجع هذا، خصوصا أنه اتهم قبله بدقائق "البعض" في "الوطنيّ الحرّ" و"المستقبل" بأموال بواخر الكهرباء.

وتابع جعجع "بقينا 4 سنوات في صراع مر من أجل منع مسألة البواخر، وكنا أنشأنا 5 معامل في هذا الوقت، حيث أنّه في مصر أمّنوا 15000 كيلواط خلال سنتين ومشروع استعادة المال المنهوب عم نضحك على بعض".