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انكماش نشاط البناء في بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو

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انكماش نشاط البناء في بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو انكماش نشاط البناء في بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو

مباشر: انكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي للشهر الثالث على التوالي وبأكثر من توقعات المحللين، لكنه أظهر تعافي نسبي من أدنى مستوى في 10 سنوات والمسجل في يونيو/حزيران.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "ماركت للأبحاث" اليوم الجمعة أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 45.3 نقطة في يوليو/تموز الماضي، مقابل مستوى 43.1 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مؤشر مديري مشتريات البناء في ثاني أكبر اقصاد أوروبي سيُسجل 46 نقطة.

وأوضحت البيانات أن الأعمال الجديدة ونشاط الشراء سجلا تراجعاً حاد في الشهر الماضي، كما انخفض تفاؤل الأعمال لأدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وتابعت أن الأعمال التجارية كانت الأسوأ أداءً في الشهر الماضي، يليها الأعمال المدنية، أما أعمال بناء المنازل فتراجعت للشهر الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة عند 1.2121 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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