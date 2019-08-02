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ترامب:"التعريفات الجمركية على الصين قد تتجاوز 25%إذا ظلت المحادثات معلقة"

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ترامب:"التعريفات الجمركية على الصين قد تتجاوز 25%إذا ظلت المحادثات معلقة" ترامب:"التعريفات الجمركية على الصين قد تتجاوز 25%إذا ظلت المحادثات معلقة"

مباشر: هدد الرئيس الأمريكي دونالد بأن التعريفات الجمركية بنسبة 25 بالمائة والمفروضة على سلع صينية قد يتم زيادتها إذا ظلت المحادثات معلقة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين أمس الخميس: "التعريفات المعلنة بنسبة 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار قد يتم تطبيقها لفترة قصيرة من الوقت ويمكن أن ترتفع أو تنخفض بعد ذلك"، بحسب وكالة "بلومبرج".

وكان ترامب أعلن أمس تطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، وذلك بدءً من سبتمبر/آيلول المقبل.

وذكر ترامب: "في الآونة الأخيرة، وافقت الصين على شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة، لكنها لم تفعل ذلك، بالإضافة إلى تعهد الرئيس شي جين بينج إنه سيوقف بيع "فنتانيل" للولايات المتحدة وهذا لم يحدث أبداً".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يمكنني دائماً فعل أكثر من ذلك بكثير أو يمكنني فعل القليل..وبالنسبة لزيادة التعريفات ذات نسبة الـ25 بالمائة فإني لا أتطلع لفعل ذلك بالضرورة".

ويرى ترامب أن الرئيس الصيني لا يتحرك بالسرعة الكافية لحل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أنه غير قلق على الإطلاق من التراجع في سوق الأسهم بعد إعلانه للتعريفات الجديدة "كنت أتوقع ذلك قليلاً".

مباشر (اقتصاد)

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