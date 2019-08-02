أخبار عاجلة

اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" -
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر -
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

قرقاش يغرد حول الملك سلمان وولي عهده

Google+ Print
قرقاش يغرد حول الملك سلمان وولي عهده قرقاش يغرد حول الملك سلمان وولي عهده

وأوضح قرقاش أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يقودان هذا التجديد والتحديث في المملكة.

وقال قرقاش بتغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة:

نسعد بخطوات الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث، والذي يقوده الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق، ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش:

تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك، وبإدراك واعي أن مصيرنا مرتبط، نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها، وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير، بقيادة سعودية تاريخية، وبدعم عربي دولي غير مسبوق.

يشار إلى أن الجيش العراقي شن هجوما على الكويت، في 2 أغسطس/ آب 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين، وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية، في 4 أغسطس/ آب. 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر