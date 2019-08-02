هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة من أعلى مستوى في عامين، مع التطورات التجارية، وقبيل إعلان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

وقررت الولايات المتحدة أمس تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءً من الشهر المقبل.

وأكد الرئيس دونالد ترامب على أنه قراره نابع من عدم التزام الصين بتعهداتها، "عاد ممثلونا للتو من الصين بعد إجراء محادثات بناءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية، كنا نظن أننا عقدنا صفقة مع الصين قبل ثلاثة أشهر، ولكن للأسف، قررت الصين إعادة التفاوض على الصفقة قبل التوقيع".

وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة عند 1.1092 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 106.95 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.1727 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة عند 0.9875 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة عند 98.304، وذلك بعد تسجيلها أمس أعلى مستوى في عامين عند 98.932، وذلك عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة 2.7 تريليون دولار ورفع سقف الديون للعامين المقبلين، لتجنب إغلاق حكومي محتمل.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي، وبيانات الميزان التجاري هناك.