أخبار عاجلة

سألنا الناس .. مين أفضل مدير فني يصلح للزمالك في الوقت الحالي؟ -
السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل -
برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تجدد الخلافات التجارية

Google+ Print
هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تجدد الخلافات التجارية هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تجدد الخلافات التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقبيل الكشف عن بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.6 بالمائة إلى 381.3 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.1 بالمائة عند 5440.2 نقطة.

وفيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.5 بالمائة مُسجلاً 7471.9 نقطة، بينما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2 بالمائة عند 12006.5 نقطة.

وانخفضت أسهم الموارد الأساسية بنحو 3.1 بالمائة، فيما تراجعت أسهم السيارات بنسبة 2.4 بالمائة. 

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1093 دولار.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد أمس تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين قيمتها 300 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن الدولتين استأنفوا الزيارات التجارية في الأسبوع الجاري.

وصرح ترامب: "في الآونة الأخيرة، وافقت الصين على شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة، لكنها لم تفعل ذلك، بالإضافة إلى تعهد الرئيس شي جين بينج إنه سيوقف بيع "فنتانيل" للولايات المتحدة وهذا لم يحدث أبداً".

وعلى صعيد التطورات في بريطانيا، فشل حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات تشريعية فرعية في دائرة بريكون ورادنورشاير بمنطقة ويلز.

وتفوقت الليبرالية الديموقراطية المؤيدة لأوروبا جين دود على المحافظ كريس ديفيز بأكثر من 1420 صوتا،

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات المنتجين ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو، ومؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس

مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 4-8-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 4-8-2019

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019