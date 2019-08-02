هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تجدد الخلافات التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقبيل الكشف عن بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.6 بالمائة إلى 381.3 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.1 بالمائة عند 5440.2 نقطة.

وفيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.5 بالمائة مُسجلاً 7471.9 نقطة، بينما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2 بالمائة عند 12006.5 نقطة.

وانخفضت أسهم الموارد الأساسية بنحو 3.1 بالمائة، فيما تراجعت أسهم السيارات بنسبة 2.4 بالمائة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1093 دولار.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين قيمتها 300 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن الدولتين استأنفوا الزيارات التجارية في الأسبوع الجاري.

وصرح ترامب: "في الآونة الأخيرة، وافقت الصين على شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة، لكنها لم تفعل ذلك، بالإضافة إلى تعهد الرئيس شي جين بينج إنه سيوقف بيع "فنتانيل" للولايات المتحدة وهذا لم يحدث أبداً".

وعلى صعيد التطورات في بريطانيا، فشل حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات تشريعية فرعية في دائرة بريكون ورادنورشاير بمنطقة ويلز.

وتفوقت الليبرالية الديموقراطية المؤيدة لأوروبا جين دود على المحافظ كريس ديفيز بأكثر من 1420 صوتا،

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو، ومؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة.