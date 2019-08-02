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"نيكي" الياباني ينخفض لأدنى مستوى بشهر ونصف ويُسجل خسائر أسبوعية

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"نيكي" الياباني ينخفض لأدنى مستوى بشهر ونصف ويُسجل خسائر أسبوعية "نيكي" الياباني ينخفض لأدنى مستوى بشهر ونصف ويُسجل خسائر أسبوعية

مباشر: انخفض مؤشر "نيكي" الياباني لأدنى مستوى في 6 أسابيع في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مُسجلاً خسائر أسبوعية، وذلك مع تجدد الخلافات التجارية.

وفي نهاية جلسة اليوم هبط مؤشر "نيكي" بنحو 2.1 بالمائة عند 21087.2 نقطة، وذلك بعد أن سجل 20960.1 نقطة خلال التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 18 يونيو/حزيران الماضي.

وسجل "نيكي" خسائر أسبوعية بنسبة 2.6 بالمائة.

كما هبط مؤشر "توبكس" بنسبة 2.2 بالمائة عند 1533.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة عند 106.97 ين.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد أمس تطبيق تعريفات جمركية على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بنسبة 10 بالمائة، بدءً من الشهر المقبل.

ويأتي ذلك على الرغم من استئناف الولايات المتحدة الزيارات التجارية نحو الصين في الأسبوع الجاري، إلا أن ترامب يرى أن الصين لا تفي بالتزاماتها التجارية نحو بلاده.

وأكد الرئيس الأمريكي على أن التعريفات الجديدة منفصلة عن التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي بنسبة 25 بالمائة على منتجات بقيمة 250 مليار دولار.

وانخفضت أسهم الشركات ذات التعرض الكبير للصين، فتراجع سهم "كومستي" و"هاتشي كونستراكشن" بنحو 2.2 بالمائة و4.7 بالمائة على الترتيب.

كما تراجعت أسهم الشركات المصدرة، فانخفض سهم "تويوتا" بنحو 2.3 بالمائة، فيما انخفض سهم "سوبرا" بنسبة 2.8 بالمائة، وهبط سهم "باناسونيك" بنحو 3.5 بالمائة.

كما قررت اليابان اليوم حذف كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بحد أدنى من القيود على الصادرات (الشركات التجاريين الموثوق بهم).

مباشر (اقتصاد)

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