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اليابان تحذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين

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اليابان تحذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين اليابان تحذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين

مباشر: قررت اليابان حذف كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتمتع بحد أدنى من القيود على الصادرات (الشركات التجاريين الموثوق بهم).

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الياباني والصادر اليوم الجمعة فإنه سيتم حذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء"، على أن يتم البدء في تنفيذ القرار في 28 أغسطس/آب الجاري.

وصرح وزير الصناعة في اليابان أن الضوابط التجارية التي تم اتخاذها ضد كوريا الجنوبية ليست تدابير مضادة وتم تنفيذها من منطلق الأمن القومي لليابان.

وتم تصعيد التوترات التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية، حينما قضت محكمة في سول بضرورة تعويض الشركات اليابانية الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.

وردت اليابان على القرارات الكورية بتطبيق قيود على المنتجات مرتفعة التخصص التي تحتاجها كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر.

ووفقاً لقرار اليابان فأن كوريا الجنوبية ستكون أول دولة يتم حذفها من القائمة البيضاء لليابان التي تضم 27 دول بما فيهم ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

كما أنه سيتعين على المصدرين الكوريين بموجب القرار اتخاذ إجراءات إدارية إضافية للحصول على تراخيص تصدير، مع وجود احتمالات إبطاء صادرات مجموعة واسعة من السلع التي يمكن استخدامها لإنتاج الأسلحة.

ووصف الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية الإجراءات اليابانية بأنها إعلان شامل "لحرب اقتصادية على بلادنا".

مباشر (اقتصاد)

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