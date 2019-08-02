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أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 دولار، حيث تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بالتزامن مع التوترات التجارية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد أمس تطبيق تعريفات جمركية على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بنحو 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل.

وجاء قرار ترامب بالرغم من استئناف المحادثات التجارية في الأسبوع الجاري، ولكنه أكد على أن الصين فشلت في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية كما تعهدت.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13 دولاراً للأوقية عند 1445.40 دولار للأوقية.

وفيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8 بالمائة مُسجلاً 1433.44 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجلت مستوى 1446.10 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أما 6 عملات رئيسية عند 98.338.

وبعد زيادة التوترات التجارية ارتفعت احتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/آيلول المقبل إلى 72.7 بالمائة، وذلك بحسب مؤشر "سي.إم.إي"الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الأسبوع الجاري خفض الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي، وبيانات الميزان التجاري هناك.

مباشر (اقتصاد)

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