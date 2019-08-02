أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 2 بالمائة لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، عقب الانخفاض الحاد في جلسة أمس.

وبحلول الساعة 6:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.2 بالمائة عند 61.81 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.8 بالمائة عند 54.91 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي تراجع عند تسوية جلسة أمس بنحو 8 بالمائة وهو أكبر هبوط يومي في 4 سنوات، حيث سجل 53.95 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 10 يونيو/حزيران الماضي.

وانخفضت أسعار النفط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بداية من الشهر المقبل.

وأكد ترامب على أن تلك التعريفات منفصلة عن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمائة المطبقة في الوقت الحالي على منتجات بقيمة 250 مليار دولار.

وجاء تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة على الرغم من اعتراف ترامب بأن المحادثات التجارية بين بلاده والصين في الأسبوع الجاري كانت بناءة.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الذي ينتهي اليوم.