توقيف وطرد 9 من قوات الدعم السريع السوداني بسبب أحداث الأبيض

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وقال الكباشي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "إن هناك 7 من قوات الدعم السريع متورطين في أحداث مدنية الأبيض وكذلك اثنين من الدعم السريع متورطان في أحداث منطقة امبدة بامدرمان وقد اتخذت إجراءات بطردهم من الخدمة العسكرية وسيتم تقديمهم للسلطات المدنية".

وعبر الكباشي عن أسفه عن تلك الأحداث التي كشفت عن" قصور أمني في ولاية شمال كردفان وسيتم التحقيق مع مسؤولي الأمن في الولاية كما شكلت لجنة عسكرية لتحقيق مع قائد الدعم السريع في مدنية الأبيض".

ومنذ السادس من أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان اضطرابًا سياسيا بعد عزل الجيش السوداني، عمر البشير، من الحكم بعد 30 عامًا، بسبب اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتوصّل المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى اتفاق بالأحرف الأولى في يوليو/ تموز الماضي، قضى بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.