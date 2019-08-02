أخبار عاجلة

اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" -
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر -
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

Google+ Print
الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش" الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية، إن "الخطوة تأتي في إطار جهود اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن".

وأضاف: "على الرغم من التحديات الأمنية التي يواجهها اليمن بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إلا أنه عازم على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".

يذكر أن التحالف الدولي ضد "داعش" تم تشكيله في سبتمبر/ أيلول عام 2014، ويتكون التحالف من 80 عضوا، يعملون على إضعاف التنظيم وإلحاق الهزيمة به في نهاية المطاف.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" [التنظيم الإرهابي المحظور في ] في العراق وسوريا منذ عام 2014، إلا أن التحالف يعمل في سوريا دون إذن من السلطات السورية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان

الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان