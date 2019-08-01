صدمة ترامب وتقلبات الأسواق أبرز الأحداث العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: تسببت تغريدة الرئيس دونالد ترامب عن عزمه فرض تعريفات على الصين في صدمة للأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وعلى الرغم من استمرار المحادثات التجارية، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة سوف تفرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من أول سبتمبر/أيلول المقبل.

وأحدثت تصريحات ترامب تقلبات حادة في الأسواق العالمية كافةً، حيث تخلى "داو جونز" الصناعي للأسهم الأمريكية عن مكاسب بلغت 300 نقطة خلال التعاملات، ليتحول لخسائر بأكثر من 280 نقطة عند نهاية الجلسة.

فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2016 بفعل التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية السلبية التي كشفت عن تراجع النشاط الصناعي بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات.

كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، فيما تراجع الإنفاق على قطاع البناء الأمريكي بعكس التقديرات.

في حين كانت المكاسب من نصيب الأصول الآمنة، حيث ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر نحو 30 دولاراً خلال التعاملات على خلفية تهديدات ترامب التجارية.

وجاء ذلك بعد أن تراجع سعر العقود الآجلة للذهب عند التسوية بعد أن قلص خسائره في ظل تحول الدولار للهبوط.

كما شهد سوق العملات تقلبات قوية حيث تحول الدولار الأمريكي للهبوط بعد بيانات اقتصادية وتصريحات ترامب بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين في وقت سابق من التعاملات على خلفية تقليص رئيس الفيدرالي لاحتمالية المزيد من التيسير النقدي.

ومع تراجع الدولار، تحول اليورو للارتفاع ليتعافى من أدنى مستوى في 26 شهراً والذي سجله خلال التعاملات.

كما تعافى الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في 30 شهراً مع هبوط الدولار قبل أن تعاود العملة البريطانية التراجع مجدداً.

فيما كانت عملة الملاذ الآمن الين الياباني من أكبر الرابحين بعد زيادة التوترات التجارية حيث ارتفعت بأكثر من 1 بالمائة أمام كل من الدولار واليورو.

وفي سياق آخر، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 72 بالمائة في سبتمبر/أيلول المقبل بعد تصريحات ترامب وبيانات اقتصادية.

خسائر حادة للنفط

تهاوت أسعار النفط بنحو 8 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم لتسجل أكبر خسائر يومية في أكثر من 4 سنوات.

وجاءت خسائر الذهب الأسود مع مخاوف تباطؤ الطلب على خلفية زيادة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

فيما ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

مؤشرات وبيانات أخرى

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر مع إعلان نتائج أعمال، قبل أن يصدم ترامب الأسواق بتصريحات بشأن التعريفات ضد الصين.

ومن جانبه قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي عن العامين الجاري و2020.

وفي بيانات اقتصادية، انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ2012، وسط انكماش حاد للنشاط في ألمانيا.

كما انكمش النشاط الصناعي في بريطانيا ولكن بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي.

فيما ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في الختام مع انخفاض الين وقرارات الفيدرالي.

وعلى صعيد نتائج الأعمال الفصلية، ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "جنرال موتوز" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين تراجعت أرباح "شل" بنحو 25 بالمائة خلال نفس الفترة.