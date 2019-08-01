محدث.."داو جونز" يفقد 280 نقطة بالختام مع المخاوف التجارية

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر قوية في نهاية جلسة اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" أكثر من 280 نقطة، مع تصاعد المخاوف التجارية.

وتخلى "داو جونز" عن مكاسب نحو 300 نقطة خلال التعاملات وتحول للهبوط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على باقي واردات الصينية بداية من الشهر المقبل.

وكانت الأسهم الأمريكة حققت مكاسب قوية في وقت سابق من التعاملات بعد بيانات اقتصادية أظهرت تراجع النشاط الصناعي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات، ما يثير الآمال بشأن إمكانية خفض معدل الفائدة مجدداً قبل نهاية العام الحالي.

كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وقرر الفيدرالي بالأمس خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة في 10 سنوات، كما أعلن نهاية مبكرة لبرنامج خفض الميزانية العمومية.

ولكن رئيس الفيدرالي جيروم باول صدم الأسواق بتصريحاته التي أشار فيها إلى أن خفض الفائدة كان فقط من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية وليس تحولاً للسياسة النقدية، مما دفع الأسهم الأمريكية لتسجل خسائر قوية بنهاية جلسة الأمس.

وتواصل الشركات الأمريكية الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية، حيث تجاوزت أرباح "كوالكوم" التوقعات، لكن النظرة المستقبلية جاءت مخيبة للآمال.

وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 26583.4 نقطة، فاقداً 280.8 نقطة..

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة إلى 2953.5 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 8111.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8.05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.370.