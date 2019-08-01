توقعات قوية لخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل

مباشر: رفع المستثمرون احتمالية خفض معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر /أيلول المقبل بعد تصاعد المخاوف التجارية وبيانات اقتصادية.

وأظهر مؤشر "سي.إم.إي"الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أن هناك احتمالية 72.7 بالمائة لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل بمقدار 25 نقطة أساس.

في حين يرى المستثمرون احتمالية 27.3 بالمائة لتثبيت معدل الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 18 و19 من الشهر المقبل.

وارتفعت احتمالية خفض الفائدة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة للصراعات التجارية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لفرض تعريفات جمركية بنحو 10 بالمائة على باقي الورادات الصينية بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل.

كما دعمت البيانات الاقتصادية السلبية اليوم توقعات خفض الفائدة، حيث تراجع النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات.

وكان الفيدرالي قرر بالأمس خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة، لكن جيروم باول أشار إلى أن هذا الخفض ليس تحولاً للسياسة ولكن من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية.