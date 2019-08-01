محدث.. سعر التسليم الفوري للذهب يقفز 28دولاراً بعد تصريحات ترامب

مباشر: قفز سعر التسليم الفوري للذهب بأكثر من 28 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان ترامب فرض تعريفات ضد الصين ومع هبوط الدولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

كما عزز مكاسب المعدن الأصفر ارتفاع توقعات خفض الفائدة في اجتماع الشهر المقبل إلى 70 بالمائة، وفقاً لمؤشر "سي.إم.إي"الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي،

وكانت بيانات اقتصادية دعمت أيضاً آمال المزيد من الخفض لمعدل الفائدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات، كما انخفض الإنفاق على البناء الأمريكي خلال يونيو/حزيران الماضي.

فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس تنفيذ أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح ما بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة.

ومع ذلك فإن جيروم باول رئيس الفيدرالي صرح بأن القرار جاء بهدف التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2 بالمائة أو ما يعادل 28.5 دولاراً مُسجلاً 1442.30 دولار للأوقية.

وخلال الفترة ذاتها، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.353 بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين خلال التعاملات.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.40 دولار ليصل إلى 1432.40 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1412.10دولار للأوقية خلال الجلسة.