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بالصور..وزير الاتصالات السعودي يتفقد جاهزية الشبكات لخدمة الحجاج

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الرياض - مباشر: تفقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي استعدادات شركات الاتصالات، برفقة محافظ الهيئة، جاهزية الشبكات لتوفير أفضل الخدمات المتطورة والمبتكرة للحجاج.

وأكد عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الخميس، جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم حج هذا العام 1440هـ.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمواقع شركات الاتصالات ومواقع إدارة الشبكات والبنية الرقمية في المشاعر المقدسة على شبكات الجيل الخامس لدى شركات الاتصالات وتطبيقاتها في دعم جهود الجهات الحكومية العاملة خلال موسم الحج.

وخلال تفقده لمواقع شركات الاتصالات، اطلع الوزير على تطبيقات أولية مدعومة بشبكة الجيل الخامس في موسم الحج لهذا العام، التي تشتمل على تجربة الطائرات بدون طيار (الدرونز) واستخدامات الجيل الخامس لربط سيارات الإسعاف بالمراكز الصحية وإثراء تجارب الواقع الافتراضي، إلى جانب استخدام تقنية الهولوغرام في الوعظ والإرشاد.

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