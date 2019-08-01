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مجلس الوزراء السعودي يوضح تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

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الرياض - مباشر: أوضح مجلس الوزراء السعودي، اليوم الخميس، تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية في المملكة.

وقال مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التعديلات تتضمن السماح للأنثى باستخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها.

كما شملت التعديلات: "للذكر والأنثى نفس الحقوق بتصريح السفر إذا تجاوز عمره 21 عام".

ونوه المجلس، إلى إمكانية التبليغ عن حالات الولادة والوفاة بحيث تشمل الرجل والمرأة.

وذكر المجلس: أنه سيكون "للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية".

ويشار، إلى أن المملكة العربية وافقت على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

وألمحت الجريدة الرسمية للدولة، اليوم، إنها ستنشر في عددها القادم الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

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