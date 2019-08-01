أخبار عاجلة

صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. النفط يتهاوى 8% مسجلاً أكبر خسائر يومية بـ4 سنوات

Google+ Print
محدث.. النفط يتهاوى 8% مسجلاً أكبر خسائر يومية بـ4 سنوات محدث.. النفط يتهاوى 8% مسجلاً أكبر خسائر يومية بـ4 سنوات

مباشر: عمقت  النفط خسائرها لنحو 8 بالمائة خلال عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أسوأ أداء يومية منذ فبراير/شباط 2015 مع تصاعد التوترات التجارية وبعد بيانات سلبية للنشاط الصناعي العالمي.

وجاءت خسائر النفط مع مخاوف تباطؤ الطلب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد عزمه فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت أسعار النفط تعرضت للضغط بفعل صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من عامين قبل أن يتحول للهبوط، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفض الفائدة قد لا يعني التحول لسياسة تيسيرية طويلة تشهد سلسلة من عمليات الخفض الإضافية.

كما تأثر الخام سلباً ببيانات اقتصادية أظهرت اتكماش نشاط الصناعة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والصين، ما يهدد بتباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس زيادة الإنتاج الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز بمقدار 900 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر هبطت المخزونات في نفس الفترة بمقدار 8.5 مليون برميل إلى 436.5 مليون برميل.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 7.9 بالمائة مُسجلاً 53.95 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 10 يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 6:59 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 6.7 بالمائة عند 60.70 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس

مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 4-8-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 4-8-2019

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019