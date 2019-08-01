محدث..اليورو يتعافى من أدنى مستوى بـ26 شهراً مع هبوط الدولار

مباشر: تحول اليورو للارتفاع من أدنى مستوى في أكثر من عامين خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض تعريفات جديدة بنسبة 10 بالمائة على 300 مليار دولار من السلع الصينية بداية من الشهر المقبل.

وكان اليورو تعرض لخسائر قوية في وقت سابق من التعاملات مع ارتفاع الدولار بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالأمس معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25 بالمائة، لأول مرة في عقد من الزمن.

لكن رئيس البنك "جيروم باول" أشار إلى أن خفض الفائدة قد لا يعني التحول نحو سياسة تيسيرية وإنما يمثل تعديلاً في السياسة الحالية للتعامل مع التطورات الاقتصادية.

ومن جانب أخر، ثبت بنك إنجلترا معدل الفائدة خلال اجتماعه اليوم، لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي مع إطلاقه تحذيرات بشأن خطر الدخول في ركود في حال البريكست بدون اتفاق.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.1087 دولار، وبعد أن كان متراجعاً عند 1.1027 دولار هو أدنى مستوى في نحو 26 شهراً.

كما قلص الجنيه الإسترليني خسائره أمام العملة الأمريكية إلى نحو 0.06 بالمائة ليصل إلى 1.2152 دولار، بعد أن هبط لمستوى 1.2085 دولار لأول مرة في 30 شهراً تقريباً.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.378 بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين عند 98.932