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محدث.."داو جونز" يتحول للهبوط ويفقد 250 نقطة مع المخاوف التجارية

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محدث.."داو جونز" يتحول للهبوط ويفقد 250 نقطة مع المخاوف التجارية محدث.."داو جونز" يتحول للهبوط ويفقد 250 نقطة مع المخاوف التجارية

مباشر: حولت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها لخسائر قوية خلال جلسة اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" أكثر من 250 نقطة، مع تصاعد المخاوف التجاري.

وتخلى "داو جونز" عن مكاسب نحو 300 نقطة خلال التعاملات وتحول للهبوط بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد اعتزامه فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على باقي واردات الصينية بداية من الشهر المقبل.

وكانت الأسهم الأمريكة حققت مكاسب قوية في وقت سابق من التعاملات بعد بيانات اقتصادية أظهرت تراجع النشاط الصناعي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات، ما يثير الآمال بشأن إمكانية خفض معدل الفائدة مجدداً قبل نهاية العام الحالي.

كما  ارتفعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وقرر الفيدرالي بالأمس خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة في 10 سنوات، كما أعلن نهاية مبكرة لبرنامج خفض الميزانية العمومية.

ولكن رئيس الفيدرالي جيروم باول صدم الأسواق بتصريحاته التي أشار فيها إلى أن خفض الفائدة كان فقط من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية وليس تحولاً للسياسة النقدية، مما دفع الأسهم الأمريكية لتسجل خسائر قوية بنهاية جلسة الأمس.

وتعليقاً على قرار الاحتياطي الفيدرالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جيروم باول "خذلنا كالعادة"، لكنه أشار إلى أنه على الأقل أنهى التشديد الكمي.

وتواصل الشركات الأمريكية الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية، حيث تجاوزت أرباح "كوالكوم" التوقعات، لكن النظرة المستقبلية جاءت مخيبة للآمال.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 26610 نقطة، فاقداً 253 نقطة..

كما تحول "ستاندرد آند بورز" للهبوط بنحو 0.9 بالمائة إلى 2935.5 نقطة، وتراجع "ناسداك" بالنسبة ذاتها مسجلاً 8101.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.380.

مباشر (اقتصاد)

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