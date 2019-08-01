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توقعات بضغوط على أرباح البنوك السعودية نتيجة قرار"ساما" بشأن الفائدة

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توقعات بضغوط على أرباح البنوك السعودية نتيجة قرار"ساما" بشأن الفائدة توقعات بضغوط على أرباح البنوك السعودية نتيجة قرار"ساما" بشأن الفائدة

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن هناك توقعات بمواجهة أرباح البنوك ضغوط خلال الفترة القادمة نتيجة قرار مؤسسة النقد العربي الأخير بتخفيض معدل الفائدة.

وأوضح محلل أسواق مالية، محمد الميموني، اليوم الخميس، بمقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن أرباح البنوك النصف الثاني من العام الجاري ستواجه ضغوطاً نتيجة قرار "ساما" بتخفيض معدل الفائدة، تماشياً مع اتجاه مماثل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتوقع الميموني، أن يستمر التأثير السلبي على أرباح البنوك على المدى المتوسط، متوقعاً أن يتجه عدد من المستثمرين لسحب ودائعهم وضخها في أسواق الأسهم.

وأشار، إلى أن الخطوة قد ترفع مستويات السيولة في سوق المال السعودي، ما يدعم بعض الأسهم.

ونوه الميموني، إلى أن الأرباح المجمعة لنحو 5 مصارف سعودية أعلنت نتائجها حتى الوقت الراهن وصلت لـ16.9 مليار ريال، بنسبة نمو في القطاع 13 في المئة، مقارنة بتلك المحققة في النصف الأول من 2018.

وتابع، أن النمو المحقق في أرباح البنوك بالـ6 أشهر الأولى من العام الجاري يعد نمواً طفيفاً، مشيراً إلى أن التراجعات الكبيرة كانت من نصيب مجموعة سامبا المالية بنحو 16 في المئة.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275  نقطة أساس.

وأفادت المؤسسة السعودية في بيان، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

جاء ذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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