أرباح وإيرادات "جنرال موتورز" تتجاوز التوقعات بالربع الثاني

مباشر: تمكنت شركة "جنرال موتورز" من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع تصنيع السيارات، اليوم الخميس، أن صافي الأرباح بلغ 2.41 مليار دولار (1.66 دولار للسهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 2.39 مليار دولار (1.66 دولار للسهم) المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق له.

فيما بلغ نصيب سهم "جنرال موتورز" من الأرباح باستثناء البنود والمواد المتكررة 1.64 دولار للسهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 1.81 دولار في نفس الفترة من العام الماضي ومقابل توقعات كانت تشير إلى 1.40 دولار أرباحاً للسهم.

كما تراجعت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 1.9 بالمائة إلى 36.06 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الشركة سوف تحقق إيرادات بقيمة 35.98 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن إجمالي مبيعات السيارات تراجع بنحو 6.1 بالمائة خلال الربع الثاني ليصل إلى 1.94 مليون سيارة.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "جنرال موتوز" بنحو 3.1 بالمائة إلى 41.60 دولار.