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محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً بعد تصريحات ترامب

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محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً بعد تصريحات ترامب محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً بعد تصريحات ترامب

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس دونالد نيته فرض تعريفات جمركية على باقي السلع الصينية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على باقي واردات بلاده من السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت العملة الأمريكية قد ارتفعت اليوم لأعلى مستوى في عامين، قبل أن تقلص مكاسبها عقب بيانات اقتصادية سلبية، ثم تتحول للهبوط بعد قرار ترامب.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع النشاط الصناعي بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ منتصف 2016، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات.

في حين تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنحو 1.3 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وقرر أمس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وصرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنهم فكروا في خفض الفائدة بشكل أساسي من أجل التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل أن لا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة عند 1.1083 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 16 مايو/آيار 2017.

وتراجع الدولار أمام الين بنحو 1.2 بالمائة مُسجلاً 107.47 ين، بعد أن سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى أمام نظيرتها اليابانية منذ نهاية مايو/آيار الماضي في وقت سابق من التعاملات.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2160 دولار، بينما انخفضت مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 0.9901 فرنك.

وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فتراجع بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.304، بعد أن سجل مستوى  98.932 وهو أعلى مستوى في عامين.

مباشر (اقتصاد)

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