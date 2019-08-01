محدث.. الذهب يقلص خسائره عند التسوية بعد بيانات اقتصادية

مباشر: قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ومع هبوط الدولار.

وتخلص المعدن الأصفر من معظم خسائره بعد بيانات اقتصادية دعمت آمال المزيد من الخفض لمعدل الفائدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات، كما انخفض الإنفاق على البناء الأمريكي خلال يونيو/حزيران الماضي.

فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس تنفيذ أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح ما بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة.

ومع ذلك فإن جيروم باول رئيس الفيدرالي صرح بأن القرار جاء بهدف التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وفور التسوية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.40 دولار ليصل إلى 1432.40 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1412.10دولار للأوقية خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 19.68 دولار مُسجلاً 1433.64 دولار للأوقية.

وخلال الفترة ذاتها، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.295 بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين خلال التعاملات.