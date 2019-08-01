محدث.. النفط يتهاوى 6.5% مع إعلان ترامب تعريفات ضد الصين

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لأكثر من 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تصاعد التوترات التجارية وبعد بيانات سلبية للنشاط الصناعي العالمي.

وجاءت خسائر النفط مع مخاوف تباطؤ الطلب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت أسعار النفط تعرضت للضغط بفعل صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من عامين قبل أن يقلص مكاسبه، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفض الفائدة قد لا يعني التحول لسياسة تيسيرية طويلة تشهد سلسلة من عمليات الخفض الإضافية.

كما تأثر الخام سلباً ببيانات اقتصادية أظهرت اتكماش نشاط الصناعة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والصين، ما يهدد بتباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس زيادة الإنتاج الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز بمقدار 900 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر هبطت المخزونات في نفس الفترة بمقدار 8.5 مليون برميل إلى 436.5 مليون برميل.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 5.3 بالمائة عند 61.59 دولار للبرميل.

وفيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 6.6 بالمائة مُسجلاً 54.71 دولار للبرميل.