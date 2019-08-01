عائد السندات الأمريكية لآجل 10سنوات يتراجع أدنى 2%

مباشر: تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية أدنى مستوى 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية وقرار الاحتياطي الفيدرالي.

ولأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وأرجع الفيدرالي قراره إلى المخاطر الهبوطية الخارجية على اقتصاد الولايات المتحدة بالإضافة إلى تباطؤ التضخم، كما أعلن إنهاء برنامج خفض الميزانية العمومية في الشهر الجاري أي قبل شهرين من المحدد سابقاً.

وجاءت البيانات الاقتصادية السلبية اليوم لتشكل مزيداً من الضغط على عوائد السندات الأمريكية مع آمال خفض ثان لمعدل الفائدة.

وكشفت بيانات اليوم، تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات، كما انخفض الإنفاق على البناء الأمريكي خلال يونيو/حزيران الماضي بعكس التوقعات.

كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.95 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 3 يوليو/تموز الماضي.

وخلال نفس الفترة، تراجع عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً إلى 2.472 بالمائة، كما انخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عامين إلى 1.818 بالمائة.