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السعودية تبدأ حظر استخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج..غداً

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السعودية تبدأ حظر استخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج..غداً السعودية تبدأ حظر استخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج..غداً

الرياض - مباشر: تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية ، غداً الجمعة، حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقرات الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، أن القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي تفرضها المديرية للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال فترة وجود الحجاج بها وحتى مغادرتهم، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج، أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث سيتم مصادرة كل ما يتم ضبطه من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تستخدم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وأشار المقدم محمد الحمادي، إلى وجود تنسيق كامل بين الأمن العام والدفاع المدني في تنفيذ قرار الحظر، حيث يتولى الأمن العام مسؤولية منع وصول أسطوانات الغاز إلى المشاعر، فيما تتولى فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني متابعة عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية.

وطالب الحمادي، مؤسسات الحج والطوافة وبعثات الحج ومجموعات الخدمة الميدانية للحجيج، الالتزام بحظر دخول واستخدام الغاز المسال بالمشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

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