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ترامب يعلن فرض تعريفات على باقي الواردات الصينية في سبتمبر

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من: أحمد شوقي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الولايات المتحدة سوف تفرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على ورادات صينية بقيمة 300 مليار دولار حتى مع استمرار المحادثات بين الطرفين.

وأضاف الرئيس الأمريكي في عدة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "عاد ممثلونا للتو من الصين بعد إجراء محادثات بناءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية، كنا نظن أننا عقدنا صفقة مع الصين قبل ثلاثة أشهر، ولكن للأسف، قررت الصين إعادة التفاوض على الصفقة قبل التوقيع".

وتابع ترامب أنه في الآونة الأخيرة، وافقت الصين على شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بكميات كبيرة، لكنها لم تفعل ذلك، بالإضافة إلى تعهد الرئيس شي جين بينج إنه سيوقف بيع "فنتانيل" للولايات المتحدة وهذا لم يحدث أبداً.

وأكمل الرئيس الأمريكي: "تستمر المحادثات التجارية، وخلالها ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، بفرض تعريفة إضافية صغيرة بنسبة 10 بالمائة على ما تبقى من الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار".

وأشار ترامب إلى أن هذه التعريفات الجديدة لا تشمل الرسوم المفروضة بالفعل على  250 مليار دولار  من السلع الصينية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتطلع إلى مواصلة حوارنا الإيجابي مع الصين حول صفقة تجارية شاملة، ونرى أن المستقبل بين الدولتين سيكون مشرقًا للغاية".

وكان البيت الأبيض ذكر بالأمس أن المحادثات التجارية مع الصين سوف تستمر في سبتمبر/أيلول المقبل في واشنطن.

مباشر (اقتصاد)

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