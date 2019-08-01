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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اتفاق الموازنة ورفع سقف الديون

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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اتفاق الموازنة ورفع سقف الديون مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اتفاق الموازنة ورفع سقف الديون

مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون الموازنة العامة بقيمة 2.7 تريليون دولار ورفع سقف الديون للعامين المقبلين، لتجنب إغلاق حكومي محتمل.

ومن المقرر أن تنتقل اتفاقية الإنفاق إلى البيت الأبيض ليوقع الرئيس الأمريكي دونالد عليها.

ووافق نحو 67 عضواً بمجلس الشيوخ اليوم الخميس على مشروع قانون الإنفاق مقابل 28 صوتاً ضده.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي على الرغم من الدعم الضعيف من الجمهوريين، حتى بعد أن حثهم ترامب على التصويت لصالح الصفقة.

وتؤمن صفقة الإنفاق زيادة في تمويل البرامج الدفاعية والمحلية وتزيد الإنفاق العام بمقدار 320 مليار دولار عن المستويات الحالية، كما يرفع مشروع القانون سقف الديون، مما يسمح للحكومة بمواصلة الاقتراض لسداد الديون.

ويبلغ إجمالي ديون الأمريكية الآن 22 تريليون دولار، ويتوقع مكتب الإدارة والميزانية عجزًا قدره تريليون دولار لعام 2020.

مباشر (اقتصاد)

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