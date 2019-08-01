أخبار عاجلة

صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية: غداً غرة ذي الحجة..وعيد الأضحى الأحد 11 أغسطس

Google+ Print
السعودية: غداً غرة ذي الحجة..وعيد الأضحى الأحد 11 أغسطس السعودية: غداً غرة ذي الحجة..وعيد الأضحى الأحد 11 أغسطس

الرياض - مباشر: ذكرت المحكمة العليا في المملكة العربية ، أن غداً الجمعة، أول أيام شهر ذي الحجة.

وعقدت المحكمة العُليا جلسة، مساء اليوم الخميس، مشيرة إلى ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ بشهادة عدد من الشهود العدول، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفادت، أنه بذلك سيكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019.

ونوهت، إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة، والموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

ترشيحات

10 دول تقتنص 69% من صادرات السعودية في مايو..والصين بالصدارة تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الشهري لملكية الأسهم ...

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر