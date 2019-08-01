السعودية: غداً غرة ذي الحجة..وعيد الأضحى الأحد 11 أغسطس

الرياض - مباشر: ذكرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أن غداً الجمعة، أول أيام شهر ذي الحجة.

وعقدت المحكمة العُليا جلسة، مساء اليوم الخميس، مشيرة إلى ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ بشهادة عدد من الشهود العدول، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفادت، أنه بذلك سيكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب 2019.

ونوهت، إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة، والموافق للعاشر من شهر أغسطس/ آب الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

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