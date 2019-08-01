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رئيس "بي.إم.دابليو" يدعو جونسون للاستماع إلى الاقتصاد بشأن البريكست

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رئيس "بي.إم.دابليو" يدعو جونسون للاستماع إلى الاقتصاد بشأن البريكست رئيس "بي.إم.دابليو" يدعو جونسون للاستماع إلى الاقتصاد بشأن البريكست

مباشر: حث الرئيس التنفيذي لشركة "بي.إم.دابليو" رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون على "الاستماع إلى الاقتصاد" فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون قد ذكر أن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي إذا أراد اتمام البريكست بصفقة، مع مطالبات بريطانية بإعادة فتح التفاوض على صفقة الخروج.

وقال "هارالد كروجر" في مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يسعى إلى "حل وسط مقبول للجميع"، محذرًا من أن الخروج بدون صفقة لا يصب في مصلحة المملكة المتحدة.

وأوضح "كروجر" أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف يخسران إذا غادرت المملكة المتحدة بدون صفقة.

وتأتي تحذيراته بعد أن بيانات أظهرت أن شركات صناعة السيارات أنفقت 330 مليون جنيه إسترليني للتحضير للبريكست.

وأضاف "كروجر" في رسالة إلى جونسون: "استمع إلى الاقتصاد واستمع إلى الشعب، تحتاج إلى إجراء حوار، وآمل أن تتمكن من التوصل إلى حل وسط مقبول للجميع".

وأعلنت الشركة الألمانية تراجع الأرباح قبل الضرائب إلى 2.1 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري من 2.9 مليار يورو، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 3 بالمائة إلى 25.7 مليار يورو.

وذكرت "بي.إم.دابليو" أن مبيعاتها تراجعت لأول مرة في 6 أشهر في أوروبا والولايات المتحدة بينما ارتفعت في ألمانيا والصين.

مباشر (اقتصاد)

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