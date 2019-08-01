صفقة اليوم.. الاشتراك مدى الحياة في تطبيق Babbel لتعلم اللغات

الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (بابل) لتعلم اللغات Babbel Language Learning: Lifetime Subscription

عدد اللغات: 14

دروس يومية في اللغة لمدة 10-15 دقيقة تتناسب مع جدولك اليومي.

عدد الساعات: أكثر من 10 آلاف ساعة.

شارك في تطويره أكثر من 100 خبير لغوي.

يدعم التطبيق تقنية التعرف على الكلام التي تساعدك على إتقان النطق الصحيح للغة بسرعة.

احصل على جلسات مراجعة مخصصة لتعزيز ما تتعلمه.

يدعم ميزة المزامنة عبر جميع أجهزتك لتدرس متى وأينما تريد.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

التوفر: أونلاين، ويدعم وضع عدم الاتصال أيضًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 299 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 149 دولارًا.

نسبة الخصم: 50%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

لا شك أن تعلم لغات جديدة قد أصبح أمرًا ضروريًا، كما تتزايد أهميته يومًا بعد يوم، حيث يفتح لك آفاق جديدة سواء في عملك، أو تكوين صداقتك جديدة، أو في السفر والاستماع بكل الأماكن التي ترغب في زيارتها. يعتبر تطبيق Babbel من أشهر تطبيقات تعلم اللغات، فهو يساعدك في اكتساب المهارات اللغوية الأساسية، وإتقانها بسرعة، لأنه يُركز على الجوانب التي لها صلة باللغة وليس على القاموس اللغوي فقط، وذلك عبر الحوارات التفاعلية التي تعطيك ردود أفعال على كلامك.

يمكنك الآن الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (بابل) Babbel والحصول على كافة ميزاته؛ لتختار اللغات التي تريد اتقانها من بين 14 لغة مختلفة، مع خصم 50%.

عادة يصل سعر الاشتراك مدى الحياة في هذا التطبيق إلى 299 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الاشتراك في التطبيق مدى الحياة مقابل 149 دولارًا فقط، أي بخصم 50 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

يقدم لك هذا العرض أيضًا الحصول على اشتراك لمدة عام بسعر 69 دولارًا، أو اشتراكًا لمدة عامين مقابل 99 دولارًا حسب ما يناسبك.

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بمجرد الاشتراك ستحصل على أكثر من 10 آلاف ساعة من تعليم اللغة عالي الجودة، مقسمة إلى دروس يومية لمدة 10-15 دقيقة تتناسب مع جدولك اليومي حتى لا يصيبك الملل، وقد طورها أكثر من 100 خبير لغوي لتساعدك على التحدث بلغة جديدة بسرعة وبثقة.

تساعدك هذه الدروس اليومية على بناء مهاراتك الأساسية في المحادثة ، وبعد شهر واحد فقط؛ ستتمكن من التحدث بثقة في كافة الموضوعات اليومية، مثل: السفر، وتناول الطعام، والتسوق، وتكوين صداقات، والثقافة العامة، والأعمال التجارية، وغير ذلك الكثير.

اللغات التي يدعمها التطبيق هي: الإسبانية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والبرتغالية، والروسية، والتركية، والبولندية، والإنجليزية، والإندونيسية، والهولندية، والدنماركية، والسويدية، والنرويجية.

يدعم التطبيق تقنية التعرف على الكلام التي تساعدك على إتقان النطق الصحيح للغة بسرعة من خلال تمارين الاستماع وتدريبات القراءة. وميزة (مدير المراجعة) Review Manager، التي تتيح لك إمكانية حفظ المفردات الجديدة لتحسين حصيلتك اللغوية على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك؛ يدعم ميزة المزامنة مع جميع أجهزتك لتدرس متى وأينما تريد، كما يدعم وضع عدم الاتصال، حيث يمكنك تنزيل جميع الدروس للاستخدام غير المحدود من أي مكان وفي أي وقت.

الحصول على الصفقة: من هنا.