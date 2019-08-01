لينوفو ترتقي 28 مركزاً على تصنيف فورتشن غلوبال 500

أعلنت شركة لينوفو عن ارتقائها 28 مركزاً على قائمة فورتشن غلوبال 500 لهذا العام، لتحل في المرتبة 212 على القائمة المرموقة المعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في العالم من حيث الإيرادات خلال العام.

وواصلت لينوفو ظهورها في قائمة غلوبال 500 للعام التاسع على التوالي، حيث تواصل تقدمها الثابت في التصنيف عاماً بعد الآخر.

وارتقت أكثر من 200 مركز منذ عودتها إلى القائمة في عام 2011 في المرتبة 450،

ويأتي هذا الإعلان، استناداً إلى إيرادات لينوفو السنوية التي بلغت 51 مليار دولار، لتتقدم الشركة على شركات عالمية مرموقة مثل سيسكو، التي احتلت المرتبة 225 وأمريكان إكسبرس في المرتبة 270.

وقال يانغ يانج يوانكينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لينوفو: ينطوي ارتقاء شركة لينوفو ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500 على بحثنا الدائم عن التحديات للوصول إلى قمم جديدة، كما ينبع ذلك من أهدافنا المتمثلة في أن نكون شركة رائدة في مجال تمكين التحول الذكي، ودفع عجلة النمو عبر تقنيات إنترنت الأشياء الذكية والبنية التحتية الذكية.

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ويأتي ارتقاء لينوفو على تصنيف فورتشن، كثمرة للأداء القوي والنمو الذي حققته الشركة، حيث سجلت إيرادات وأرباح هذا العام رقماً قياسياً جديداً، محققة 51 مليار دولار، بنمو قدره 12.5 في المئة على أساس سنوي، ما يؤكد على قوة واستمرارية الزخم.

فيما قاد تركيز لينوفو على التحول الذكي إلى الزيادة الملحوظة في الأرباح بنسبة 459 في المئة على أساس سنوي، بما يعادل أربعة أضعاف ونصف لتصل إلى 856 مليون دولار وصافي إيرادات بلغ 597 مليون دولار.

وتواصل لينوفو دعم عملية التحول عبر عدة قطاعات مثل الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والمدن وغيرها.

وتعمل لينوفو على تحدي الوضع الراهن وإعادة التفكير في عوامل الشكل وتجارب المستخدم، سواءً باستخدام حلول البيانات الكبيرة للتنبؤ بطلب السوق، أو الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز وغيرها من التقنيات للتمييز بين الأنسجة المريضة والخالية من الأمراض أو الشراكة مع “بيفوت 3” لجعل مدينة بوغوتا أكثر ذكاءً وأماناً.

وتبرز أحدث منتجات لينوفو، مثل أول كمبيوتر شخصي في العالم بشاشة قابلة للطي، التزام الشركة بخلق تكنولوجيا أكثر ذكاءً والتي من شأنها مواصلة رحلة تحول القطاعات والمجتمع.