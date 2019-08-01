محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع إعلان نتائج أعمال

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع إعلان نتائج أعمال للشركات.

وارتفعت أسهم الخدمات المالية بنحو 2.2 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، في حين تراجع قطاع الموارد الأساسية بنحو 3.2 بالمائة.

وارتفع سهما "سوستيه جنرال" و"باركليز" بنحو 5.7 بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي بعد نتائج الأعمال التي تفوقت على التقديرات.

وقرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في العامين الجاري والمقبل.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، لكن رئيس المركزي جيروم باول نفى أن تكون تلك الخطوة هي بداية لسياسة نقدية تيسيرية.

وأضاف باول: "خفض الفائدة كان مدفوعاً بالجانب التأميني من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي".

وفي بيانات اقتصادية اليوم، انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة من عام 2012، كما تقلص النشاط الصناعي في بريطانيا ولكن بأقل من التوقعات.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.5 بالمائة إلى 387.6 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 5557.4 نقطة.

بينما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7584.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة عند 12253.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1060 دولار.