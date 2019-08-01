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"أميانتيت" توصي بجمعية عامة بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 70 بالمائة

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"أميانتيت" توصي بجمعية عامة بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 70 بالمائة "أميانتيت" توصي بجمعية عامة بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 70 بالمائة

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات لتخفيض رأس المال بمقدار 70.2 بالمائة لتغطية الخسائر المتراكمة، على أن يتم دعوة الجمعية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأعلنت الشركة اليوم الخميس، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 810.48 مليون ريال تمثل 70.2 بالمائة من رأس المال البالغ 1.155 مليار ريال.

وقالت الشركة إنه تم تبليغ رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ببلوغ خسائر الشركة ما يعادل 70.2 بالمائة من رأس المال بتاريخ 1 أغسطس 2019.

وبحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات ينبغي على مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر الخسائر المتراكمة وإيجاد حلول للمسألة وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج.

وأوضحت الشركة أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر ( والتي تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر 2019م) أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.

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