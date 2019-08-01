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محدث.. الدولار يُقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار يُقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار يُقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: قلص الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ومع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع النشاط الصناعي بالولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ منتصف 2016، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات.

في حين تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنحو 1.3 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وقرر أمس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وصرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنهم فكروا في خفض الفائدة بشكل أساسي من أجل التكيف في منتصف الدورة للسياسة النقدية، في إشارة إلى أنه من المحتمل أن لا يكون هناك مزيداً من خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 3:47 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1036 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو/آيار 2017.

في حين  تراجع الدولار أمام الين بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 108.30 ين، بعد أن سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى أمام نظيرتها اليابانية منذ نهاية مايو/آيار الماضي في وقت سابق من التعاملات.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة مُسجلة 1.2144 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9939 فرنك.

وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع  هامشياً بنحو 0.08 بالمائة إلى 98.597،  بعد أن سجل مستوى  98.932 هو أعلى مستوى في عامين.

مباشر (اقتصاد)

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