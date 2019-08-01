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مؤسس أمازون يبيع أسهماً بقيمة 1.8 مليار دولار

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مؤسس أمازون يبيع أسهماً بقيمة 1.8 مليار دولار مؤسس أمازون يبيع أسهماً بقيمة 1.8 مليار دولار

مباشر: باع رئيس أمازون "جيف بيزوس" جزءاً من حصته في أسهم الشركة بقيمة 1.8 مليار دولار على مدار الأيام القليلة الماضية، في أول عملية بيع منذ أبريل/نيسان الماضي.

ووفقاً لبيانات الشركة الأمريكية أمس الأربعاء، لا يزال بيزوس يمتلك ما قيمتها نحو 109 مليار دولار من أسهم أمازون بسعر الافتتاح اليوم الخميس عند حوالي 1878 دولار.

وقام "بيزوس"، وهو أغنى شخص في العالم وفقًا لفوربس بتسييل ما يقرب من مليار دولار من أسهم أمازون سنويًا لتمويل مشروعه الصاروخي "بلو أوريجينج".

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قال إنه يعتزم إنفاق "أكثر بقليل" من ذلك في عام 2019.

وتستهدف "بلو أوريجين"، التي تأسست عام 2000 بتمويل كامل من "بيزوس" إلى أول رحلة فضائية  بصاروخها "نيو شيبرد" في وقت لاحق من العام.

وكانت شركة أمازون أعلنت ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بأقل من التقديرات، بينما صعدت الإيرادات بأكثر من التوقعات.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أمازون" بنحو 1.4 بالمائة إلى 1892.66 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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