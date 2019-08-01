السعودية.. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية والتأمينات

الرياض – مباشر: وافقت المملكة العربية السعودية على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

وقالت الجريدة الرسمية للدولة، اليوم الخميس، إنها ستنشر في عددها القادم الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

ولفتت جريدة أم القرى السعودي الرسمية للدولة، إنها ستنشر في عددها القادم اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها؛ بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وتنشر أم كذلك، الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. أين أنفق السعوديون أموالهم في النصف الأول من 2019؟

السعودية تطلب عروض الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

مسح..صادرات النفط السعودية تسجل 8.74 تريليون ريال في 10 سنوات

10 دول تقتنص 69% من صادرات السعودية في مايو.. والصين بالصدارة

سوق الأسهم السعودية يتراجع بالمستهل ويلامس أدنى مستوياته في شهرين

الحج والعمرة: وصول 1.2 مليون حاج لمكة والمدينة لأداء المناسك

سفارة السعودية في إثيوبيا تبدأ منح تأشيرات العمالة المنزلية