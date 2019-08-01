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السعودية.. الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية والتأمينات

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الرياض – مباشر: وافقت المملكة العربية على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

وقالت الجريدة الرسمية للدولة، اليوم الخميس، إنها ستنشر في عددها القادم الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

ولفتت جريدة أم القرى السعودي الرسمية للدولة، إنها ستنشر في عددها القادم اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها؛ بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وتنشر أم كذلك، الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

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