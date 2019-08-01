هيئة الاستثمار السعودية توقع مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليون دولار

الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليون دولار، مع شركة "يوني-بايو" الدنماركية وشريكتها السعودية "إضافات".

وقالت الهيئة، وفقا لبيان لها اليوم، إن الشركتان بموجب هذه المذكرة تعتزمان بناء منشأة لصناعة البايو بروتين داخل المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم من طرف الهيئة العامة للاستثمار، محافظ الهيئة إبراهيم العمر، ومن طرف شركة "يوني-بايو"، الرئيس التنفيذي هينريك بوش لارسن، والرئيس التنفيذي لشركة "إضافات" ناصر بن كدسه.

وتم توقيع المذكرة بحضور وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، والمدير العام التنفيذي لقطاع البتروكيماويات والنفط والغاز أحمد العبيدي.

وأكد إبراهيم العمر، أهمية هذا المشروع على مستوى توطين التقنية ونقل المعرفة في مجال الصناعات الكيميائية في المملكة.

ونوه محافظ هيئة الاستثمار، إلى أن المشروع سيسهم في توفير مصادر مستدامة لأغذية الأسماك والمواشي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، في قطاع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.

وبين العمر، أن أهمية قطاع البتروكيماويات تكمن في كونه جزءاً من برنامج التنوع الاقتصادي للمملكة، الهادف إلى توفير مصادر دخل متعددة من خلال مضاعفة قيمته خلال العقد القادم.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ يوني بايو، هنريك لارسن، إن هذا المشروع بالعمل مع شريك سعودي للمساهمة في خطط التنمية بالمملكة، وجزء من تطورها الاقتصادي في تطوير الأعمال وتوطين التقنية والاستعانة بالكوادر السعودية وتوظيف خبراتها في هذا المجال.

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