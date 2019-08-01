سوق الأسهم السعودية يهبط 1.7% خلال الأسبوع..والموازي يواصل مكاسبه

من: ثابت شحاتة

الرياض – مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية- تداول أدائه السلبي على المستوى الأسبوعي؛ مع استمرار الخسائر بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري بضغط من خسائر البنوك والمواد الأساسية.

وأنهى الوق الرئيسي- تاسي تعاملات الأسبوع الجاري على خسائر بنحو 1.7 بالمائة، ليهبط لمستوى 8666.39 نقطة؛ بعد خسارة 152.61 نقطة من رصيده.

وجاء هذا التراجع بضغط مباشر من الأداء السلبي لبعض قياديات المؤشر الرئيسي وفي مقدمتها البنوك المتراجع بنحو 2.3 بالمائة، والمواد الأساسية بـ 2.2 بالمائة.

وسجل قطاع الإعلام أعلى الخسائر بنسبة 4.5 بالمائة، يليه المرافق والمنافع العامة بنحو 4 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر قطاع السلع طويلة الأجل القطاعات الأعلى ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 3.5 بالمائة، يليه إنتاج الأغذية بنحو 1.7 بالمائة، وشهد الأسبوع أداء إيجابي لقطاع الاتصالات بمكاسب 0.2 بالمائة.

القيمة السوقية

وسجلت القيمة السوقية للأسهم السعودية انخفاضا نسبته 1.86 بالمائة مقارنة بالأسبوع الماضي، لتتراجع بقيمة 38.67 مليار ريال (10.31 مليار دولار)، وفقا لحسابات "مباشر".

وانخفضت القيمة السوقية إلى 2.045 تريليون ريال (545.44 مليار دولار) بنهاية الأسبوع الجاري، مقابل 2.084 تريليون ريال (555.75 مليار دولار) بختام الأسبوع الماضي.

السيولة

ووفقا لحسابات "مباشر"، تراجعت سيولة بالسوق الرئيسي- تاسي بنسبة 10.5 بالمائة خلال الأسبوع الحالي؛ إلى 12.82 مليار ريال (3.42 مليار دولار)، مقابل سيولة بلغت 14.32 مليار ريال (3.82 مليار دولار).

وانخفضت كميات الأسهم المتداول 5.5 بالمائة خلال الأسبوع الجاري إلى 489.29 مليون سهم، مقارنة بتداولات تمت على 517.98 مليون سهم في الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو/ تموز 2018.

السوق الموازي

وفي المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازي- نمو على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي؛ بمكاسب بلغت 0.43 بالمائة، أو ما يعادل 16.42 نقطة.

وأغلق مؤشر السوق الموازي عند مستوى 3819.63 نقطة بختام تعاملات اليوم الخميس والأسبوع الجاري، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 3803.21 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في الموازي خلال الأسبوع الجاري 6.8 مليون ريال، مقابل 15.03 مليون ريال بالأسبوع الماضي؛ من خلال التداول على 335.79 ألف سهم، مقارنة بـ 572.14 ألف سهم بنهاية الأسبوع المنتهي في 25 يوليو/ تموز 2019.

وخلال الأسبوع الماضي، أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي- تاسي على تراجع ليواصل خسائره متأثرا بأداء القطاعات القيادية.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 2.38 بالمائة تعادل 214.8 نقطة، ليستقر عند مستوى 8819 نقطة، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 9033.8 نقطة.

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