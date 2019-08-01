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العراق يصادق على اتفاق أمني مع الأردن

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العراق يصادق على اتفاق أمني مع الأردن العراق يصادق على اتفاق أمني مع الأردن

جي بي سي نيوز:- صادق مجلس النواب العراقي على دخول اتفاقية تعاون أمني للبلاد مع الأردن حيز التنفيذ.

وقال عضو البرلمان فرات التميمي، اليوم الأربعاء، إن: "البرلمان صادق أمس الثلاثاء في جلسته الرسمية على دخول اتفاقية التعاون الأمني بين العراق والأردن حيز التنفيذ، لما لها من أهمية كبرى لحماية البلدين".

وأوضح التميمي أن التصويت تم بالإجماع دون وجود معارضة من قبل الأعضاء الحاضرين في الجلسة.

وكانت بغداد وعمان قد وقعتا اتفاقية التعاون الأمني المشترك في أغسطس 2018، بهدف "تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين الأمني والعسكري، من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية الحدود، إضافة إلى تطوير القدرات الاستخبارية والتدريبية بهدف مكافحة الإرهاب"، وفق ما أعلنته حكومة بغداد سابقا.

المصدر: الأناضول

جي بي سي نيوز

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