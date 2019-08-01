تراجع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1% خلال يوليو

مباشر: تراجعت أسعار الغذاء العالمية خلال يوليو/تموز الماضي، مع هبوط أسعار منتجات الألبان والحبوب والسكر.

وكشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الغذاء الخاص بها سجل مستوى 170.9 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض 1.1 بالمائة عن مستوى يونيو/حزيران السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمية بنحو 2.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وأرجعت البيانات انخفاض أسعار الغذاء إلى التراجع في مؤشر أسعار الحبوب بنحو 2.7 بالمائة خلال الشهر الماضي.

بالإضافة إلى تراجع أسعار الألبان للشهر الثاني على التوالي بنحو 2.9 بالمائة خلال يوليو الماضي، كما انخفض مؤشر أسعار السكر بنحو 0.6 بالمائة خلال نفس الفترة.

في حين، ارتفع مؤشر الزيوت النباتية في الشهر الماضي بمقدار 0.8 بالمائة، كما زادت أسعار اللحوم بنحو 0.6 بالمائة خلال الشهر الماضي.