أخبار عاجلة

اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
الرياضية: الإعلامية الرياضية في الأردن تبحث عن دور فعال ومنى القطان تنشد التتويج -
الرياضية: تخطيط وتطور لكرة المضرب في مصر وليتيسيا عون أمل لبنان في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بنك الجزيرة يُعلن توزيعات أرباح المساهمين للنصف الأول

Google+ Print
بنك الجزيرة يُعلن توزيعات أرباح المساهمين للنصف الأول بنك الجزيرة يُعلن توزيعات أرباح المساهمين للنصف الأول

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة بنك الجزيرة، اليوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2019م، ب إجمالي مبلغ 246 مليون ريال غير شاملة للزكاة وضريبة الدخل.

وقال البنك في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن التوزيعات بواقع 30 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3 بالمائة، وذلك لعدد 820 مليون سهم مستحق.

وقال إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد، الموافق 04 اغسطس 2019م، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقال البنك إن تاريخ التوزيع يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019م.

وأشار إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها لهم عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وارتفعت أرباح البنك، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 486.8 مليون ريال، مقابل 480.8 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 1.25 بالمائة.

ترشيحات:

السعودية تطلب عروض الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

"البنوك" يقود سوق الأسهم السعودية لخسائر 66 نقطة

مسح..16.4 مليار دولار تجارة السعودية مع الدول العربية بـ5 أشهر

مسح..صادرات النفط السعودية تسجل 8.74 تريليون ريال في 10 سنوات

شركة أبحاث تُعدل توصيتها لـ"مصرف الراجحي بمستهدف للسهم 62.8 ريال

"الجمارك السعودية" تُنجز معاملات تجارية بـ366 مليار ريال بالنصف الأول

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

السعودية تعتمد لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدثة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر