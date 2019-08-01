بنك الجزيرة يُعلن توزيعات أرباح المساهمين للنصف الأول

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة بنك الجزيرة، اليوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2019م، ب إجمالي مبلغ 246 مليون ريال غير شاملة للزكاة وضريبة الدخل.

وقال البنك في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن التوزيعات بواقع 30 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3 بالمائة، وذلك لعدد 820 مليون سهم مستحق.

وقال إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد، الموافق 04 اغسطس 2019م، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقال البنك إن تاريخ التوزيع يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019م.

وأشار إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها لهم عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وارتفعت أرباح البنك، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 486.8 مليون ريال، مقابل 480.8 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 1.25 بالمائة.

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