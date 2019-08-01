مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التوقعات

مباشر: صعدت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 65 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز الماضي، لتصل إلى 2634 مليار قدم مكعب.

وكان من المتوقع أن ترتفع مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 57 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 334 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 2:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.2 بالمائة إلى 2.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.