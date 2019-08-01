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إعلان بنك الجزيرة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019 م

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إعلان بنك الجزيرة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019 م إعلان بنك الجزيرة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019 م
بند توضيح مقدمة يعلن بنك الجزيرة عن قرار مجلس الإدارة الصادر هذا اليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 01 أغسطس 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2019م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 اجمالي المبلغ الموزع 246 مليون ريال، غير شاملة للزكاة وضريبة الدخل. عدد الأسهم المستحقة للأرباح 820 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 30 هللة بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 3 تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 03 ذو الحجة 1440هـ الموافق 04 اغسطس 2019م، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع يوم الاثنين 25 ذو الحجة 1440هـ الموافق 26 أغسطس 2019م معلومات اضافية نود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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