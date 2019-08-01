تباين أداء بورصات الخليج وسط تراجع بالتداولات لـ933 مليون دولار

من: بدور الراعي

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، أولى تعاملات شهر أغسطس/ آب.

وإنخفض أداء 4 بورصات خليجية تصدرهم سوق أبوظبي المالي، فيما ارتفع أداء 3 أسواق أخرى على رأسهم سوق مسقط.

وتوقع محللون في تصريحات لـ "مباشر" أن تواصل الأسواق الخليجية الأداء المتباين في جلسة اليوم الخميس بعد القرار التاريخي للفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض الفائدة؛ وذلك بسبب 5 عوامل أبرزها اتجاه الأسواق العالمية للهبوط.

وتراجعت التداولات بالأسواق الخليجية بالمقارنة بجلسة أمس الأربعاء، وشهدت بورصات الخليج تداولات بقيمة 933.301 مليون دولار، مقابل 1.032 مليار دولار، كما تراجعت كميات التداول لتصل إلى 531.787 مليون سهم، مقابل 868.517 مليون سهم.

أبوظبي

وتصدر التراجعات سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية التعاملات ليهبط بأكبر وتيرة تراجع يومية منذ يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.65 بالمائة، إلى مستوى 5230.22 نقطة، خاسراً 87.68 نقطة.

وبلغت أحجام التداول 69.134 مليون سهم، بسيولة إجمالية 50.23 مليون دولار، عبر تنفيذ 1.820 ألف صفقة.

قطر

وحلت بالمركز الثاني بين التراجعات بورصة قطر بضغط من كافة القطاعات، مع زخم بالتداولات، وذلك عقب قرار مصرف قطر المركزي بخفض سعر الفائدة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.02 بالمائة، متدنياً إلى النقطة 10397.63، خاسراً 107.37 نقطة عن مستويات أمس الأربعاء.

وبلغت السيولة 0.622 مليون دولار أمريكي من خلال التداول على 47.49 مليون سهم.

السعودية

واحتل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية المركز الثالث بين التراجعات بضغط مباشر من قطاع البنوك القيادي ليهبط بنسبة 0.76 بالمائة، ملامساً أدنى مستوياته منذ 26 يونيو/ حزيران الماضي، ليغلق عند مستويات الـ8666.39 نقطة ليفقد من قيمته 66.23 نقطة.

وجرى التعامل على 87.619 مليون سهم، وبقيمة 706.517 مليون دولار، موزعة على 130.134 ألف صفقة.

دبي

وتذيل سوق دبي التراجعات متكبداً خسارة أكثر من مليار درهم وسط سيطرة عمليات البيع حيال الأسهم الكبرى بنسبة 0.62 بالمائة، إلى المستوى 2900.39 نقطة، فاقداً 17.99 بالمائة.

وبلغت تعاملات السوق اليوم نحو 115.484 مليون سهم، بقيمة وصبت قدرها إلى 45.810 مليون درهم، عبر تنفيذ صفقات عددها 2.597 ألف صفقة.

مسقط

وفي المقابل تصدر الارتفاعات اليوم المؤشر العام لسوق مسقط ليرتفع بنسبة 0.43 بالمائة لمستوى 3776.83 نقطة، رابحاً 16.2 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأربعاء.

ودعم الأداء الإيجابي للمؤشر اليوم ارتفاع مؤشرات القطاعين المالي والصناعة، وبلغت أحجام التداولات اليوم إلى 21.06 مليون سهم وبقيمة 6.11 مليون دولار.

الكويت

كما ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر العام 0.16 بالمائة، وارتفع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.14 و0.22 بالمائة على الترتيب.

وبلغت قيمة التداولات 121.47 مليون دولار، من خلال 187.39 مليون سهم.

البحرين

وارتفعت بورصة البحرين في نهاية جلسة اليوم الخميس وهي أول تعاملات بشهر أغسطس/ آب الجاري، وذلك بدعم من أسهم قيادية، لتسجل سادس ارتفاع على التوالي.

ومع نهاية تعاملات جلسة اليوم، صعد المؤشر هامشياً بنسبة 0.12 بالمائة، بالغاً المستوى 1549.58 نقطة، بربحية 1.90 نقطة.

وبلغ إجمالي حجم التداول بالسوق 3.61 مليون سهم، بسيولة إجمالية قدرها 2.53 مليون دولار عبر تنفيذ 110 صفقات طوال الجلسة.

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