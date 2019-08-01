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العمل السعودية تودع ملياري ريال معاشات ضمانية لشهر ذي الحجة

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العمل السعودية تودع ملياري ريال معاشات ضمانية لشهر ذي الحجة العمل السعودية تودع ملياري ريال معاشات ضمانية لشهر ذي الحجة

الرياض – مباشر: أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، اليوم الخميس، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المبالغ تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2.03 مليار ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.39 مليار ريال.

وأضاف إبراهيم بن يوسف المبارك، أن المساعدات النقدية لأجل الغذاء بلغت 191.78 مليون ريال، بينما تم صرف 101.76 مليون ريالا، كمساعدة نقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 338.38 مليون ريال بدل غلاء معيشة.

وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

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