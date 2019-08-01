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اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
-
الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات
-
الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 مساءً
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 مساءً
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 مساءً
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:11 مساءً
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:07 مساءً
الرياضية: الإعلامية الرياضية في الأردن تبحث عن دور فعال ومنى القطان تنشد التتويج
-
الأحد 04 أغسطس 2019 07:07 مساءً
الرياضية: تخطيط وتطور لكرة المضرب في مصر وليتيسيا عون أمل لبنان في أولمبياد طوكيو
-
الأحد 04 أغسطس 2019 07:07 مساءً
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الشيخ خالد الجندي: هذا اليوم الوحيد الذي يوجد به ليلتان
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الخميس 01 أغسطس 2019 05:01 مساءً
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
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